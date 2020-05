Para que no los quitaran, ambulantes de Coatepec atacaron con machetes a autoridades

En detención de ambulantes terminó el operativo que efectuaron elementos de la Dirección de Comercio de Coatepec en calles del Centro Histórico, debido a agresiones con arma blanca por parte de los vendedores, por lo que se requirió la presencia de la fuerza pública.



Al respecto, el director de Comercio, Gabriel Morales, informó que los negociantes se rehusaron a retirarse e incluso sacaron cuchillos y machetes para agredir al personal a su cargo, por lo que se requirió la presencia de la Policía Municipal.



“Es un retiro de ambulantes que desde hace una hora les habíamos notificado que se movieran y empezaron a agredir con cuchillos y machetes al personal de Comercio, ante eso se pidió el apoyo de la fuerza pública”, señaló.



Abundó que hubo detenciones de vendedores por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, no obstante, dijo que desconoce cuántas personas fueron llevadas ante la ley.



“Detenciones sí hubo pero desconozco porque es competencia de Seguridad Pública por agredir con armas blancas, son utensilios que ellos mismos usan, no hubo lesionados. La detención fue porque opusieron resistencia y trataron de pelear con los policías”, refirió.



Aseveró que se les ha estado exhortando para que no se instalen en las calles, sin embargo, han hecho caso omiso.



Luego de la trifulca, elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Policía Municipal resguardaron las calles y se hizo el retiro de vehículos.