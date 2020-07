Para que no se repitan destrozos, granaderos blindan el Centro de Xalapa

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se desplegaron por la zona centro de Xalapa para evitar cualquier situación de riesgo ante el anuncio de una “marcha no pacífica” para este jueves.



Personal antimotines se observó la mañana de este jueves en el Teatro del Estado, en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Técnica 3, de la avenida Manuel Ávila Camacho y hasta en el Ayuntamiento y Palacio de Gobierno.



Según informó la SSP, tienen la instrucción de respetar el derecho de manifestación de la ciudadanía, sin embargo, actuarán si la protesta se torna violenta y afecta a la población.



Este miércoles, el titular de la Secretaría, Hugo Gutiérrez Maldonado, dejó en claro que el Estado es respetuoso de la libre manifestación, siempre y cuando no afecte a terceros. como sucedió el pasado 8 de junio cuando vándalos destrozaron fachadas de comercios, iglesias, bancos y edificios públicos.



El funcionario aseveró que en caso de ser necesario, se actuará con estricto apego a derecho, para preservar el orden público, así como la integridad de los ciudadanos y de su patrimonio.



Desde la semana pasada, circula una convocatoria en redes sociales y grupos de chat, donde se plantea una “marcha no pacífica” para exigir la reapertura de algunos establecimientos que permanecen cerrados por la contingencia sanitaria derivada del COVID-19.