El Ayuntamiento de Coatepec analiza los nuevos lineamientos para el regreso de los vendedores del parque municipal “Miguel Hidalgo”, informó el alcalde Enrique Fernández Peredo.“Solo se va a dar prioridad a comerciantes con cédula, a quienes no la tengan no se les va a emitir y no se les va a permitir reingresar”.Del mismo modo, señaló, que los negociantes tendrán que invertir en la imagen de sus puestos.“Se va a trabajar una imagen urbana uniforme en sus carritos, que todo sea similar, ellos tendrán que invertir, pero va a ser poco porque entendemos la situación financiera”.Agregó, que además habrá un reordenamiento completo de los espacios, pues comentó que no regresarán a los mismos.Finalmente, explicó, que el inmueble luego de una rehabilitación total, y si el semáforo pasa a color verde, podría estarse perturbando en los siguientes días.