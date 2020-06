Parada la rehabilitación de la Catedral de "Nuestra Señora de la Asunción", en Veracruz

El cierre de los templos religiosos, debido a la emergencia sanitaria, ha ocasionado que se hayan frenado las obras de rehabilitación de la Catedral de "Nuestra Señora de la Asunción", la cual fue construida en el siglo XVIII y debido a su antigüedad, requiere mantenimiento constante.



Sin embargo, la suspensión de las misas y demás actos litúrgicos ha impedido que se recauden recursos para el mantenimiento y obras que requiere la edificación a fin de que continúe en buen estado, señaló el vocero de la Diócesis de Veracruz, Víctor Díaz Mendoza.



"Eso se ha frenado, está totalmente frenado, hay aspectos que necesitan mantenimiento pero si no tenemos, vamos a esperar que esto salga adelante y retomarlo", lamentó.



Recordó que se ha hecho una rehabilitación constante en diferentes áreas del recinto y requiere continuar así.



Al interior urge atender la "Capilla de la Inmaculada" y al exterior el reloj de la torre.



"Tenemos mantenimiento de madera, lo que es el interior y exterior de la casa parroquial es lo que urge, los salones anexos arriba de la capilla de la inmaculada también, necesitan mantenimiento, el reloj necesita mantenimiento y nuevamente hay que limpiar azotea y volver a impermeabilizar porque es cómo vamos atacando la humedad".



Desde hace varios años, la catedral ha estado en restauración, por lo que confían en que no se afecte la rehabilitación que ya se ha realizado.



"Esperemos que no, que eso no llegue, que cuando a un lugar no se le da mantenimiento viene a abajo y más éste".



Incluso, se realizaban colectas y donaciones a través del patronato dedicado a la restauración, sin embargo, todo se ha detenido por la pandemia.