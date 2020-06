Paran rehabilitación del Palacio de Omealca para entregar más apoyos ante pandemia

Se paraliza modernización del Palacio Municipal y adquisición de vehículos para ampliar el programa de billetes canjeables por carne, huevo, frutas y verduras; luego que el objetivo es que las personas vulnerables se sigan quedando en casa, ante el incremento de casos del COVID-19 en la región de Córdoba.



Al llevarse a cabo de forma oficial la entrega de estos billetes a las familias más vulnerables, el presidente municipal, Pedro Montalvo Gómez, destacó que, gracias Al Calor Político, este programa alcanzó el nivel nacional y el presupuesto será ampliado para que se instalen minitianguis en las comunidades de la zona serrana.



Aun cuando en Omealca, de acuerdo a informes de la Secretaría de Salud, sólo se han detectado dos casos confirmados, el objetivo es que no se incrementen y que Omealca siga cuidándose de esta pandemia, expresó el Alcalde.



En este momento, donde no hay necesidad de realizar compras –como vehículos y otras adquisiciones innecesarias-, ese recurso se aplicará para beneficio de este programa de billetes canjeables.



Resaltó que no hay aumento de sueldos, tampoco hay recorte de personal, cuando menos en lo que resta del año; “pudiera darse sólo en caso de que continúen los recortes de las partidas presupuestales, que sí han afectado en los últimos dos meses hasta en un 30 por ciento”, admitió el Munícipe.



Las que no se han detenido son las obras programadas de los diferentes rubros del Gobierno Federal, dijo.



Lo que se busca es ampliar el presupuesto para poder llevar productos que se producen en este mismo municipio, como maíz, frijol, entre otros, a la zona serrana y se evite que estas familias salgan de sus comunidades para evitar un posible contagio del COVID-19.



Anunció también que una empresa de conveniencia (Coppel) va a donar despensas para las personas más necesitadas; y en ese sentido, hizo un llamado a otras empresas que puedan sumarse a este programa para apoyar a las familias más vulnerables.



Dejó en claro que no es necesario que las entreguen al Ayuntamiento, que ellas lo hagan directamente a las familias vulnerables, para fortalecer el programa “Quédate en casa”, sobre todo a las personas de la tercera edad, que son las más vulnerables ante esta pandemia, acotó.