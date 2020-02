Pareja homosexual de Tantoyuca contrae matrimonio en Hidalgo

Con el consentimiento de dos personas del mismo sexo y con mayoría de edad, de manera oficial se informó a través del Registro Familiar de Huejutla del estado de Hidalgo, la unión de Felipe C., y de Obed O., con residencia en Tantoyuca y Chinampa de Gorostiza, respectivamente; ambas personas acudieron al estado vecino a formalizar su relación, debido a que en Veracruz no ha sido aprobado ante la ley el matrimonio igualitario.



En entrevista exclusiva con el oficial del Registro Civil de Huejutla, Géiser Ramírez Lara, informó que, desde el mes de junio del 2019, desde el Congreso del Estado de Hidalgo se realizaron modificaciones y se publicó en todas las disposiciones que confiere la ley.



“Se reformó el artículo octavo, en la Ley para la Familia, el que decía que una unión de un hombre con una mujer, ahora ya se puede dar la unión de dos personas del mismo sexo, con la misma igualdad de derecho y obligaciones, por lo tanto, estamos atendiendo esa disposición legal; no habíamos tenido la oportunidad de que alguien nos solicitara, pero en el 2020 se dio este hecho y estamos aprendiendo las disposiciones sin ningún problema”, ratificó el juez del Registro Civil de Huejutla.



Además, explicó que las personas interesadas provenían del estado de Veracruz, con residencia en Tantoyuca y en Chinampa de Gorostiza; augurando que podrían darse más actos solemnes, similar al de esta ocasión atípica.



“No pierde legalidad, se está haciendo con las formalidades de ley, ambas personas tienen la mayoría de edad, que es uno de los requisitos para contraer matrimonio en nuestra entidad y con la facultad que los confiere la misma ley, ellos podrán solicitar en algún caso el tema del divorcio, en este distrito judicial de Huejutla está permitido”, concluyó el funcionario de dar certidumbre en materia civil.



Cabe resaltar que, a través de la cuenta oficial del Ayuntamiento de Huejutla, la pareja de recién casados, solicitó a las autoridades dar a conocer este hecho que habrá de marcar precedente, después de esperar por mucho tiempo, que en Veracruz se diera este tipo de legalidad, sin embargo, decidieron contraer nupcias en el estado de Hidalgo, cuya cercanía es a media hora de distancia entre Huejutla y Tantoyuca.