Parlamento de la Juventud, tribuna de reclamos por feminicidios y “presos políticos”

Este viernes, en el Recinto Oficial del Congreso del Estado, jóvenes que integran el XVII Parlamento de la Juventud 2022 presentaron propuestas para mejorar las leyes y políticas en Veracruz.La sesión no estuvo exenta de posturas políticas. Jesús Alberto Robles Velazco, parlamentarie, pidió libertad para el exfiscal Jorge Winckler Ortiz, el exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco y para el panista, Tito Delfín Cano.“Libertad a los presos políticos; libertad a Franco, libertad a Winckler y libertad a Tito”, dijo al hacer uso de la voz.Por su parte, Ramses Aldebarán Cruz del Valle, a nombre “de las juventudes de izquierda”, hizo un llamado a los diputados locales a que lleven un mensaje al gobernador Cuitláhuac García para frenar la violencia contra mujeres.“Los jóvenes ya no queremos más feminicidios, ya no queremos más secuestros, ya no queremos más extorsiones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Hacemos un llamado a la Fiscalía del Estado para que ya no de carpetazos a los asuntos importantes que aquejan a los veracruzanos”, exclamó.Uno a uno, los 50 parlamentarios hicieron uso de los 3 minutos para presentar sus posturas ante el pleno.