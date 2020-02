Paro de mujeres no afectará economía; hombres pueden suplirlas, dice Economista

El presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta, aseguró que el paro nacional de mujeres previsto para el próximo 9 de marzo no tendrá ningún impacto económico negativo en el país ni en el Estado.



Y es que dijo que la mano de obra o las actividades pueden ser suplidas por un funcionario o trabajador masculino, toda vez que se trata de un solo día.



“En nada puede afectar porque las empresas y dependencias sustituyen en ese momento la mano de obra de la mujer por la de un hombre”, detalló.



Entrevistado, además se pronunció a favor de este movimiento que efectuarán mujeres para poner un alto a la violencia ejercida en contra de ellas.



“El movimiento que se aproxima para el 9 de marzo es bien visto por la sociedad, se han dado casos extremos de feminicidios de todo el país y el gremio de los economistas estamos a favor de este movimiento. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Y creo que un Día sin Mujeres no afectará a la economía del país ni del Estado. Sería bueno que les dieran permiso en todas las dependencias y empresas”, dijo.



Consideró que este paro podría dar pie a más movilizaciones de otros sectores dirigidas al Gobierno Federal, pues se vive una situación difícil en todo el país, y en cuestión de economía no se ha efectuado obra pública ni hay inversión, por lo que se esto podría detonar en manifestaciones masivas.



“Este movimiento traerá un buen resultado en la vida productiva del país, las mujeres son el eje rector. Este movimiento podría dar pie a otros más, es necesario por lo que está pasando y hay que poner un alto. Si la sociedad se pronuncia porque no hay avance en cuestión de economía y sólo hay una recaudación de impuestos, pues se tiene el derecho de exigir”, abundó.



Rechazó que el paro sea un tema político, pues remarcó que no hay elecciones en puertas, por lo que calificó la protesta de legítima.



“Surge de las organizaciones, es un movimiento social y no político, no hay elecciones cercanas. Puede ser el parte aguas de más movimientos y es un mensaje para el Gobierno federal”, concluyó.