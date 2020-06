Parque Macuiltépetl divide opiniones; hay ciudadanos en contra de reabrirlo

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, comentó que existen opiniones encontradas referente a la reapertura del Parque Ecológico Macuiltépetl, pues un grupo pide que se abra y otro que se mantenga cerrado.



"Hay que decir que aquí hay posturas. La opinión que han expresado ellos es solamente una, la opinión de otro grupo de personas que también son usuarios, tienen otras opiniones, sus opiniones son en el sentido contrario, es decir, que permanezca cerrado para evitar contagios (de COVID-19)".



Ante esta situación, Vergel Pacheco aseguró que buscarán un equilibrio, aunque ejercitarse al aire libre no es algo necesario si se buscan otros mecanismos para hacerlo.



"Estamos atentos con esta demanda y esta propuesta buscando comunicación, de hecho la tenemos con diversos grupos, porque el grupo que se expresó es solamente uno, pero por lo menos hay otros 8 grupos que hacen el uso del parque de distintas modalidades deportivas. Y si es importante decir que estamos atentos de equilibrar bajo ciertas reglas".



El funcionario municipal señaló que tratarán de buscar una manera de operar los parques, pero sólo será para aquellos que no concentren grandes grupos de personas.



"Y si es importante decir que estamos atentos de trabajar en lo posible bajo ciertas normas, no así, en el caso de los parques en los cuales se desarrolla una actividad comercial que ya se lo hemos explicado a las personas del parque Juárez y Los Lagos, pues viene un sin fin de gente".



Exhortó que todos los xalapeños sigan las recomendaciones que promueve el sector salud para evitar que se propague más la pandemia.



Es preciso destacar que, un grupo de corredores de la ciudad de Xalapa, pertenecientes a la asociación civil Corredores Bosque de Niebla, protestaron para solicitar la reapertura del Parque Ecológico Macuiltépetl, ubicado en la colonia Progreso, pues necesitan ejercitarse.