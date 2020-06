Parques y comercios no esenciales de Xalapa seguirán cerrados, decreta Alcaldía

Por encontrarse en riesgo máximo ante la pandemia de COVID-19, Xalapa no podrá reanudar las actividades escolares, la movilización en espacios públicos ni las actividades laborales no esenciales.Lo anterior fue reiterado en la Gaceta Municipal emitida este 1° de junio, tal y como lo había declarado el presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero.Con la finalidad de evitar la aglomeración de personas y para reducir la movilidad, evitar la propagación y contagio de la enfermedad COVID-19 y así coadyuvar en la disminución del pico de contagios, se emitió lo siguente:Que aun cuando la Jornada Nacional de Sana Distancia haya tenido como vigencia el 30 de mayo de 2020, cabe señalar que en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el pico de la epidemia aún no se ha alcanzado y toda vez que el municipio de Xalapa, Veracruz, no está contemplado dentro de los ‘Municipios de la Esperanza’, señalados por la Federación, es en consecuencia que se mantienen como medidas precautorias, para proteger la vida y la salud de la población, la suspensión temporal de actividades económicas, sociales y giros comerciales, no esenciales.Para la Capital del Estado, permanecerá el cierre temporal de parques municipales y se mantiene vigente la suspensión de actividades para el consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus presentaciones, así como sus derivados en envase abierto, cerrado o preparado, todos los viernes, sábados y domingos.Estas disposiciones se deberán cumplir hasta que las medidas sanitarias emitidas por las autoridades competentes lo permitan, de conformidad con lo establecido en el Sistema del Semáforo Epidemiológico Regional.A partir de este 1° de junio de 2020, únicamente se podrán retomar las de la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, al ser consideradas como esenciales, siempre y cuando hayan acatado los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral decretados por la Secretaría de Salud, en coordinación con las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).