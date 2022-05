Parteras de Veracruz podrían ayudar con abortos; buscan su apoyo

La promotora del Programa de Parteras de la Fundación Marie Stopes México en Veracruz, Aime Herrera, destacó que buscan la vinculación con las personas que se dedican a esta actividad para poder brindarles las herramientas en temas como la interrupción legal del embarazo (ILE), así como en salud sexual y reproductiva.Y es que explicó que esta organización, que cuenta con una clínica en el Puerto de Veracruz en la que ofrece abortos, persigue entre sus objetivos la planificación familiar pues es clave para reducir la tasa de embarazos no deseados, particularmente entre las mujeres más jóvenes."Estamos muy enfocados en la labor de planificación familiar con parteras porque las reconocemos como agentes comunitarios importantes y muchas veces en Veracruz son las únicas autoridades médicas en sus comunidades y estamos enfocados en zonas serranas y actualmente contamos con 10 parteras", enumeró.Herrera dijo que este programa comenzó en enero, al igual que la clínica y buscan además trabajar con médicos con la intención de brindarles las herramientas jurídicas y psicológicas en materia de Derechos Humanos con enfoque de género."Para que puedan brindar servicios libres de estigma en planificación familiar e interrupción legal del embarazo; (...) Nosotros no llegamos a las clínicas con los médicos o parteras para imponerles la ILE, sabemos que hay diversas posturas, la clínica no busca cambiar la posición individual de cada persona, hay apertura, hay muchos médicos que están a favor, también hay parteras que lo están pero otras no", puntualizó.En este último caso, aclaró, evitan ofrecerle la capacitación sobre el aborto y se concentran en la planificar familiar, añadiendo que esperan llegar al mayor número de personas que practican este oficio en la Entidad."Ya visitamos la zona sur, la zona centro, estamos enfocados en la zona centro, vamos a visitar la zona norte. La fundación actualmente tiene 460 parteras y médicos en esta red, este programa está presente en Chiapas, Oaxaca, en algunas partes de Guerrero y está llegando a Veracruz (...) Tenemos parteras de Fortín, Coatepec, Xalapa, Tierra Blanca y Maltrata", enfatizó.