Pasajero de taxi fallece en la unidad, este miércoles, en Veracruz puerto

En la avenida Rafael Cuervo, al norte de la ciudad de Veracruz, un hombre que iba hacia el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social falleció arriba de un taxi cuando era trasladado por el operador, aproximándose elementos de la Cruz Roja, Policías y personal de la FGE.



Esto se presentó este miércoles por la noche, cuando iba circulando un carro, marca Nissan, tipo Tsuru, del servicio de taxi, número VB-4486, sobre la avenida Rafael Cuervo y Joaquín Perea Blanco, a la altura de Plaza Las Brisas.



El operador se orilló ya que su pasajero se desvaneció y no respondía, pidiendo apoyo al teléfono de emergencia del 911.



A ese punto se aproximaron las unidades de la Policía Naval y Policía Estatal para tomar conocimiento. Luego elementos de la Cruz Roja arribaron para corroborar que la persona ya no presentara signos vitales.



El taxista dijo a los policías que el señor era trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social de la avenida Cuauhtémoc, pues se sentía mal. Sin embargo, ya no logró llegar a que le brindaran asistencia.



El sitio fue acordonado con cinta y se pidió la presencia de las autoridades ministeriales para hacerse cargo.



Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial procedieron con las diligencias del caso, aseguramiento de indicios y traslado del cuerpo al Forense en Boca del Río.