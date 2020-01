PC Estatal: incendio forestal está “controlado” y en fase de liquidación

La Secretaría de Protección Civil (SPC) confirmó que el incendio forestal registrado ayer en al menos unas 20 hectáreas de la comunidad de Tembladeras, municipio de Xico, ya fue controlado este lunes.



De manera preliminar, la titular de la dependencia, Guadalupe Osorno Maldonado, detalló que el siniestro fue atendido por elementos de CONAFOR, CONANP, SEDEMA, PC municipal y brigadas comunitarias.



Explicó que la comunicación oficial en este tipo de siniestros se emite de manera coordinada con la CONAFOR, de manera que no está autorizada para dar información oficial.



No obstante, detalló que ya está controlado, “nada más que se está esperando para hacer los procedimientos necesarios, es una cuestión de avances preventivo, están trabajando los guardarrayas para que no se extienda; está controlado", subrayó.



Por su parte, el encargado de la gerencia estatal de la CONAFOR, Héctor Mota Velazco, indicó que se está en la fase de liquidación del incendio.



Refirió que se registró otra conflagración ahí cerca, pero debido a que todavía no tienen el reporte de los brigadistas, estarán en posibilidad de dar información puntual hacia el mediodía de este lunes.



Ayer, PC emitió algunos datos referentes a este evento, en los que afirma que no se registraron personas lesionadas ni hay riesgo para la población.