PC ha registrado afectaciones por lluvias en 7 municipios

La titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado, dijo que no será necesario solicitar al Gobierno Federal la Declaratoria de Emergencia para los 7 municipios con afectaciones por las recientes lluvias.



“Ya subió uno más, como ustedes saben tenemos activo un aviso especial por temporal lluvioso. Lo que se pronosticó es que serían muchos días con lluvia. Afortunadamente, las lluvias no son muy cuantiosas. Teníamos seis municipios hasta el día de ayer, hoy se nos agrega Coahuitlán, donde hubo 5 deslaves, 3 en tramos carreteros, 2 en la cabecera municipal. Dos viviendas se vieron afectadas”.



Ante ello, el Ayuntamiento de Coahuitlán ya está tomando cartas en el asunto y hay coordinación con el enlace regional de PC de la zona.



“Afortunadamente no tenemos personas lesionadas, no tenemos personas fallecidas y las afectaciones de viviendas realmente son pocas. El municipio donde tenemos mayores afectaciones de viviendas es, por ejemplo, Córdoba, con 30 viviendas afectadas”.



En ese sentido, informó que, para los municipios grandes, como es el caso de Córdoba, se necesita un cálculo de cien viviendas para que el Estado intervenga.



Destacó que estas lluvias son normales en estos meses del año, mismas que ayudan también al problema de la sequía e incendios forestales.



Osorno Maldonado resaltó que no hubo necesidad de activar albergues para los afectados, pues algunos pidieron alojamiento a sus familias y en otros casos sólo entró lodo y destechados parciales.



Comunicó que los municipios afectados por las lluvias son: Soledad de Doblado, Córdoba, Tierra Blanca, Mecatlán, Cosautlán de Carvajal, Coahuitlán y Mixtla de Altamirano.