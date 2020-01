PC Municipal critica que simulacro “se tomó a broma” por burócratas, en Córdoba

Es lamentable que los ciudadanos no tomen enserio un simulacro de sismo "como si nunca fuera a pasar un desastre", lamentó el titular de la unidad municipal de Protección Civil, José Sierra Silva.



Tras haber coordinado el megasimulacro de sismo realizado en varias dependencias municipales y federales, Sierra Silva criticó la situación, pues notó que los participantes lo tomaron a broma, incluyendo funcionarios "que deberían poner el ejemplo".



Reconoció que no se cumplió el tiempo correcto de evacuación de edificios, pues fueron 2 minutos con 2 segundos.



"Si hubiera sido real, los resultados serían fatales, deben tardar menos de 2 minutos", agregó.



Mencionó que la unidad a su cargo realizará un total de 4 simulacros por indicaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres (C ENAPRED), apenas va uno, por ello conminó a los ciudadanos a ser responsables con la protección civil pues un sismo no se predice ni se sabe cuándo va a pasar.