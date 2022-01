PC Xalapa advierte que ya no dará permisos para construir en zonas de riesgo

El director de Protección Civil de Xalapa, Luis Sardiña Salgado, declaró que el área a su cargo no otorgará permisos para construir en zonas irregulares o que presenten riesgos para la ciudadanía que pretenda habitarlas.Ello, dio a conocer, para evitar los problemas comunes que se presentan en las viviendas localizadas en la periferia de Xalapa, entre montañas y laderas, sobre todo cuando llegan las lluvias.“Los dictámenes que nosotros podemos dar son tras verificar si el suelo que ha sido autorizado es recomendable o está en zona riesgo. Si está en zona de riesgo, lo vamos a sentir mucho pero no se va a poder autorizar”, detalló durante entrevista.Sardiña Salgado dijo que el crecimiento que ha tenido la ciudad ha sido “anárquico”, por lo que señaló que “hay que meterle orden en muchos sentidos y desde luego el uso de suelos debe ser analizado correctamente”.“Tenemos más de 108 zonas que están riesgo (…) la gente ha comprado en zonas de riesgo, entendemos la necesidad pero no es correcto vender en esas zonas porque por eso es que se tienen los problemas que se tienen”, agregó.El Funcionario Municipal indicó que con las intensas precipitaciones que caen sobre la ciudad se produce el reblandecimiento de la capa vegetal, llegando a desprenderse y provocando hasta muertes, como las que dejó el huracán Grace en agosto del año pasado.“Nosotros vamos a tener operativos en todos los puntos para alertar a la gente”, afirmó al considerar que costaría “un mundo de dinero” reubicar a las personas que habitan zonas de riesgo en Xalapa:“No podemos seguir así, tenemos que meterle orden a la Ciudad y el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil viene con esa rectitud. El orden significa que no se autorice ya ningún desarrollo urbano en zonas de alto riesgo y que los ejidatarios dejen de vender en zonas anárquicas y zonas de alto riesgo”, concluyó el titular de PC Municipal.