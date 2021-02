Pedirán en Tamiahua prueba negativa de COVID a quienes arriben al municipio

Ante el alarmante contagio de Coronavirus que se registra en Tamiahua, a partir de este martes toda persona foránea que requiera ingresar al municipio tendrá que presentar una prueba reciente de diagnóstico con resultado negativo a COVID-19; además, se aplicarán multas “severas” a quienes se encuentren en espacios públicos sin cubrebocas.



El Consejo Municipal de Salud aprobó la aplicación de medidas enérgicas y estrictas para mitigar los contagios, por lo que se espera que las disposiciones se acaten y se lleven al pie de la letra.



La alcaldesa de Tamiahua, Citlali Medellín Careaga, manifestó que en el municipio se detectaron, a través de la aplicación de pruebas rápidas PCR, 57 casos activos y la mayoría fueron asintomáticos.



Dijo estar sorprendida de cómo se han multiplicado los casos y de que se seguirán multiplicando en los próximos días, ya que cada una de las 57 personas que resultaron con resultado positivo pudieron haber estado en contacto con por lo menos otras 10 más.



“La situación se vuelve cada vez más difícil. No me interesa que me digan loca o exagerada, ya me lo dijeron antes y también me han dicho cosas peores. Pero no me interesa la opinión que puedan tener sobre mí, porque para mí la vida y salud de mi pueblo son lo más importante”.



Aseveró que los datos oficiales son totalmente erróneos y no confiables porque no registran los casos que se han tratado de manera particular, sólo los detectados en instituciones públicas de salud.



El reporte de la Secretaría de Salud de Veracruz señala 25 casos acumulados en Tamiahua, 6 defunciones y 7 casos sospechosos; y las cifras del municipio indican 57 casos activos, 15 sospechosos y 13 defunciones.



Expuso que el fuerte incremento de contagios es consecuencia de toda la gente que en diciembre visitó el municipio y que de manera irresponsable no acataron la disposición de aplicarse prueba rápida de diagnóstico.



Reconoció que desde marzo del año pasado se aplicaron medidas estrictas y severas y con ello se logró contener la pandemia por ocho meses; sin embargo, se tuvo que abrir el municipio para reactivar la economía “y he aquí el resultado”.



Indicó que en diciembre se había propuesto cerrar el municipio pero el Consejo Municipal de Salud no lo aprobó y hoy tampoco es una opción; sin embargo, se aplicarán medidas preventivas más severas.



Por ello, se aprobó que las personas foráneas que visiten el municipio habrán de demostrar su salud integral libre de contagio mediante una prueba de diagnóstico con resultado negativo, de no contar con ello tendrán la posibilidad de realizarse el examen correspondiente a un costo de 400 pesos en el filtro sanitario que está instalado en el acceso principal a la cabecera municipal.



Se aplicarán multas severas a quienes se encuentren en lugares públicos sin cubrebocas y el servicio en playa continuará suspendido.



Los negocios cuyo giro es la venta de alimentos (restaurantes) podrán brindar servicio en las mesas con sana distancia, siempre y cuando su personal operativo se haga una prueba rápida y demuestre estar libre de contagio, así como guardar en sus instalaciones las medidas preventivas sanitarias que se requieren.



El horario comercial de servicios esenciales será hasta máximo las 7 de la noche y el acceso a los locales habrá de restringirse a sólo una persona por vez.



Los comercios no esenciales tendrán como horario de cierre las 4 de la tarde; y las farmacias podrán brindar servicio durante las 24:00 horas.



Los agentes y subagentes tendrán la obligación de reportar a las autoridades pertinentes el acceso de personas foráneas a las comunidades para que se pueda actuar de manera pertinente y acatar el protocolo de la prueba rápida.



Aunado a ello, el Ayuntamiento prestará servicios de Registro Civil, Secretaría del Ayuntamiento y Tesorería con las medidas sanitarias establecidas por el Concejo Municipal de Salud.



Con lo anterior, añadió la Alcaldesa, se pretende controlar el avance desmedido de contagios por COVID-19 y a su vez disminuir los riesgos sanitarios dentro del municipio.