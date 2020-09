Pedro Trueba recibe este viernes Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Xalapa

“En todas mis exposiciones pongo una obra de los danzantes voladores de Papantla, ritual prehispánico legendario del norte de la Entidad, que simboliza el ser veracruzano, en mi obra trato de presentar siempre este tema, que se ha vuelto imagen común en mis exposiciones, mínimo siempre coloco una obra de Los Voladores.»



“Me gusta esa energía que transforma, con la que me identifico, en mi obra manejo tres conceptos: energía, movimiento y transformación. Y el ritual prehispánico conjuga esos mismos conceptos, por eso mi plena identificación”.



Así nos explica su obra el artista plástico y arquitecto mexicano Pedro Trueba Zepeda, nacido en Minatitlán un 23 de abril de 1967, actualmente radicado en la Ciudad de México, donde se ha posicionado como un promotor de la cultura veracruzana.



Varias piezas del artista veracruzano, distintos temas, trabajo reciente, se expone actualmente en las instalaciones de la Universidad de Xalapa, son 22 reproducciones fotográficas fieles a su original de obras que tiene en su estudio. Imágenes fotográficas del maestro Héctor Montes de Oca, elaboradas en formato de 120 por 120, que forman parte del homenaje de la Universidad de Xalapa, firmadas en original, después de la inauguración.



¿Qué influencia deja en su obra el haber nacido en Minatitlán?



“Viví mi infancia en Minatitlán, hace mas de medio siglo, deje la ciudad a los 14 años, pero siempre he tenido contacto con Veracruz, con todo el Estado. De niño hacia muchas pinturas, mi mamá tenia una biblioteca, donde yo me entretenía y seleccionaba pinturas de los libros que leía, las copiaba, con mi técnica, la influencia de los colores, los veía intensos, época en que viajaba mucho a Catemaco, fascinado por las luces de las lagunas, en verdad, son diferentes, poseen una transparencia que no las veo en otro lugar del mundo.



“En Minatitlán las noches no son oscuras, son de colores, en el cielo veía enorme variedad de naranjas, tonalidades que da la refinería al cielo de la ciudad. Con el humo, los colores son diferentes, los verdes son intensos, tanto como los rojos, que son más rojos, o los amarillos, tan llenos de luz.



“Mi inicio profesional como artista se da cuando era alumno de la facultad de arquitectura, en que tuve como maestros a René Capdevielle Licastro y a José Luis Beinllure, dos grandes arquitectos y maestros de acuarela, por ellos pinto, en esa época expuse en la Torre Domecq, en ciudad de México, el éxito obtenido, me motivó a pintar con una evolución de temas, al principio en acuarela, dejo la acuarela y cambió a formatos mas grandes elaborados en acrílicos y óleos, y empiezo a crear escultura. A la par se van dando las exposiciones internacionales y la edición de libros y concursos ganados”.



Trueba Zepeda, fue reconocido como el Personaje del año 2014, por el periódico El Sol de México, mismo año en que se editó el Billete conmemorativo ”Pedro Trueba” del Sorteo de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, que se sorteó el 11 de abril de 2014. También fue reconocido como el Personaje del año 2019, por el Círculo Internacional Periodístico (CIP), el Alumni Summa Cum Laude, por parte de la Preparatoria de la Universidad Panamericana.



“Fue 2014 un año especial, el periódico El Sol de México organizó en el Club Naval de la Ciudad de México una hermosa ceremonia. El sorteo especial de la Lotería Nacional se realizó el 11 de abril del 2014, previo a ello se presentó una exposición en el lobby de la Lotería Nacional, cuyo director general me invitó a participar. Para mayo de ese año se presenta la exposición Energía y Transformación, a invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para presentarse en la embajada de México en en Lisboa, a la que asistió el canciller José Antonio Meade, después se invitó al Presidente a recorrer la exposición. Y antes de acabar el año esa exposición viajó al palacio de Naciones Unidas, en Ginebra, en el verano 2014, en la inauguración di el discurso, donde agradecí representar a México y a Veracruz en el extranjero.



Desde muy joven Pedro Trueba incursiona en el arte y la arquitectura. Experiencia que se percibe en su trabajo reciente, imagen de arte contemporáneo, con temas de Veracruz y de México.



¿Qué planes tiene?



Este año del 2020, por la pandemia, todos los proyectos se han pospuesto, excepto este, que es el mas importante, asistir a Xalapa y tener conferencia, exposición de mi obra, de haber participado en un conversatorio que, puedo asegurar, ha sido una de las pláticas mas enriquecedoras en mi trayectoria.



“La exposición que estaba programada este año para la India, que se presentaría en Nueva Delhi, Calcuta y Bombay, fueron reagendadas para el próximo año. El embajador mexicano en India, don Federico Salas, me indicó que este programa de actividades quedó reagendado para el año próximo”.



Como artista plástico, Pedro Trueba evoluciona del realismo a la abstracción, cambios de técnica que son respaldados por su experiencia de haber expuesto en más de cien ocasiones su obra, tanto individual como colectivamente, en diversos centros culturales, galerías y museos en México. Todo esto, ha permitido que llegue este viernes para recibir en la Biblioteca de la Universidad de Xalapa el grado de Doctor Honoris Causa.