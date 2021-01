Pega Coronavirus a ingenios cañeros de Veracruz

Obreros de varios ingenios de la región de Córdoba están infectados de COVID-19.



De acuerdo con informes recabados, el ingenio San Nicolás, del municipio de Cuichapa, suma 70 obreros, incluyendo la muerte de su Gerente General.



En Central Providencia, ya han contabilizado 20 trabajadores que se desempeñan en diversos departamentos afectados por este virus.



En Central Potrero, detectaron dos casos confirmados recientemente en el departamento de laboratorio. Obreros de esta factoría expresaron que han perdido cuando menos a dos compañeros por Coronavirus.



Expusieron que de todo esto, la única responsable de los contagios es la misma empresa que no ha aplicado los protocolos con el rigor correspondiente y el sindicato que liderea Ignacio Román Armas.



Explicaron que a pesar de que existe la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, conformada por Jesús Ojeda, Miguel León y Matías X, no actúa y se siguen presentando contagios.



En el ingenio San José de Abajo, también se presentaron algunos casos, donde falleció el dirigente sindical y a partir de ahí reforzaron las medidas de sanidad, mientras tanto, este ingenio y otros que se ubican en esta región de Córdoba están en alerta máxima.



Otro de los ingenios afectados y que fue uno de los primeros es El Refugio, en Cosolapa, Oaxaca, en donde por lo menos 30 obreros salieron positivos con COVID-19.



Aun cuando en la factoría Central Progreso no hay supuestamente ningún caso; obreros expresaron que existe preocupación debido a que tan sólo del jueves de la semana pasada a la fecha, en la localidad de Paso del Macho, han fallecido más de seis personas por este mal.