PEMEX adeuda 7 mil millones de pesos a empresas de Minatitlán-Coatzacoalcos

Al menos 7 mil millones de pesos adeuda Petróleos Mexicanos (PEMEX) a empresas del corredor Minatitlán-Coatzacoalcos por servicios y obras contratadas, pero no liquidadas.



Lo anterior, lo denunció en su momento el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Minatitlán, Rogelio Juárez Ferrera, quien calculó en 4 mil millones de pesos el monto de los adeudos.



Sin embargo, el presidente de CANACINTRA Xalapa, Juan Manuel García González, ajustó la cifra a 7 mil millones de pesos.



"Se adeudan no 4 mil, sino 7 mil millones de pesos a Minatitlán, a la zona petrolera de Coatzacoalcos y Minatitlán", dijo.



Esta falta de pago golpea a la actividad económica local de las dos ciudades en el sur de la entidad.



"El tema es el flujo de efectivo, imagina que no pagaran 7 mil, sino 3 mil quinientos millones y se le da la vuelta a una zona lastimada como Minatitlán y Coatzacoalcos, si se debe y se buscan los mecanismos para encontrar el tema de los pagos" dijo.



Indicó que si bien existen adeudos de Petróleos Mexicanos en los corredores de Poza Rica-Tuxpan, Ébano-Tampico y Cárdenas, las mayores deudas las recaba la zona sur de Veracruz.