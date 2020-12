PEMEX da contratos por más de 365 mdp a empresa de prima de AMLO

Litoral Laboratorios Industriales, empresa propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del presidente López Obrador, ha ganado contratos con Pemex que suman más de 365 millones de pesos en los últimos dos años, reveló el periodista Carlos Loret en su programa Latinus.



De acuerdo con la información obtenida vía transparencia para el reportaje, la compañía ganó en 2020, junto con otras empresas, tres contratos por 133 millones de pesos para realizar el análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos y químicos en instalaciones de Pemex Exploración y Producción.



No obstante, un año antes, en 2019, ya había ganado una propuesta conjunta con Marinsa de México en la que obtuvo un contrato por 231 millones de pesos para inyectar productos químicos a pozos que están en aguas someras frente a la península de Yucatán, el cual además está vigente hasta 2022.



Marinsa, la socia de Litoral Laboratorios Industriales para este último acuerdo, es para muchos expertos, consultados por Latinus, un caso similar a Oceanografía, pues en los últimos dos años pasó de ofrecer servicios de transporte marítimo y perforación a rentar plataformas petroleras de Pemex y ganar contratos que suman más de cinco mil millones de pesos.



De acuerdo con la información expuesta por el reportero Mario Gutiérrez Vega, la empresa de la prima hermana del presidente también ha ganado adjudicaciones directas con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).



Lo anterior, no obstante, contrasta con lo dicho por el presidente Andrés Manuel en repetidas ocasiones, en las que ha asegurado que bajo ninguna circunstancia permitirá que sus familiares cercanos o lejanos participen en negocios con dependencias del gobierno.



El 13 de junio del 2019 firmó un documento en el que se comprometió a no permitir influyentismo, amiguismo o nepotismo, pues esa era la "política del antiguo régimen".



"No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus 'recomendados'.



"Esto incluye a mi esposa, hijo, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante", reiteró en su conferencia matutina.



No obstante, Litoral Laboratorios Industriales, asentada en Campeche y dedicada al análisis químico y al estudio de aguas e hidrocarburos, ha brindado servicios al gobierno Federal y a los estados de Campeche y Tabasco en la última década.



Con el gobierno de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, la empresa de Felipa Obrador recibió al menos 25 adjudicaciones, sin embargo con una frecuencia y montos menores a los ganados durante los dos primeros años del sexenio en curso, de hecho, dice el trabajo, su último contrato data de 2014.



Además de ser la propietaria y apoderada legal de Litoral Laboratorios Industriales, Felipa Obrador también es administradora de una cooperativa que maneja dos hoteles ubicados en una zona cercana a las ruinas arqueológicas Maya de Palenque, en Chiapas. Ambos, según los registros de propiedad obtenidos para Latinus, suman una superficie de 38 hectáreas.



Hija de Estaban Ramón Obrador González, hermano de Manuelita Obrador González, la mamá del presidente, Felipa Obrador también fue candidata a la presidencia municipal de Carmen Campeche en 2012 por Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo.