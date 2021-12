Pensionados piden exhibir a Alcaldes deudores con IPE

El presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados Orizaba-Córdoba, Jesús Arenzano Mendoza, dijo que ojalá se exhibiera la lista con el nombre de los alcaldes que no pagaron al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y dejan adeudos a las próximas administraciones.En entrevista acotó que dentro de sus obligaciones como munícipes, estaba el hecho de pagar ese dinero y así contribuir con la mejora de las finanzas del IPE.Pero también apuntó que no es un favor el que le hacen al instituto al pagarle,sino que es una obligación. "No perjudican a unos cuantos sino afectan a toda la seguridad social de Veracruz,al todos los jubilados y pensionados. No se vale que autoridades locales hagan eso, ojalá se diera a conocer la lista con los nombres de los alcaldes que no cumplieron".De igual forma apuntó que aún y cuando se acaben las administraciones municipales e inicien nuevas, las deudas que tengan los ayuntamientos con el Instituto de Pensiones del Estado, son una herencia que deberán asumir y pagar los gobiernos que inician sus periodos el 31 de diciembre."Los ayuntamientos que salgan, le dejan a la siguiente administración el paquete de pagar al IPE, es decir se van los titulares pero eso no hace que se pierda la deuda".