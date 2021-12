Pequeñas empresas sufrirían otro confinamiento por COVID: SEDECOP

Un hipotético segundo confinamiento social a causa de la variamte Ómicron del COVID-19, la economía se vería afectada nuevamente y el impacto sería en las micros y pequeñas empresas, reconoció el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Enrique Nachón García.Expuso que en Veracruz hay un registro de más de 278 mil unidades económicas, de las cuales, el 96.1% son microempresas; y de acuerdo con estudios, en el país, 2 de cada 5 micro y pequeñas empresas tienen un ciclo de vida muy corto y a veces, algunas de ellas no llegan ni al año.“El cerrar la economía siempre es un impacto, la economía depende de la oferta y la demanda, el que demanda un producto no sale y no compra, el que lo oferta no vende, entonces, toda restricción afecta la economía”.Por ello, se debe dotar a las micro y pequeñas empresas de herramientas que permitan fortalecerlas y promoverlas para que tengan consumo.Una de las estrategias para fortalecer a ese sector es el comercio electrónico, por lo que a través del Programa "Impulso a la Digitalización de MIPYMES veracruzanas" se pretende elevar su competitividad mediante la modernización de sus medios de cobro al aceptar tarjetas de débito y crédito.El Programa contempla otorgar, sin costo, mil dispositivos de cobro digital, a través de los cuales podrán recibir el pago con tarjetas de crédito y débito de los bienes o servicios comercializados.Además de ofrecer a sus clientes servicios adicionales como la comercialización de tiempo aire, realizar el pago de servicios y transferencias a terceros; se tiene acceso a una aplicación móvil para la administración de pagos recibidos, consulta de saldos y movimientos, reporte de ventas.Indicó que el comercio electrónico empieza a operar y es una estrategia para que en caso de que “todos tengamos que guardarnos otra vez en nuestras casas, podamos tener acceso a lo que queramos, servicios, enseres y alimentos”.Los dispositivos que entregará la SEDECOP cuentan con medidas de seguridad para ayudar a las organizaciones que procesan, almacenan y/o transmiten datos de tarjetahabientes a asegurar dichos datos, con el fin de evitar los fraudes que involucran tarjetas de débito y crédito, además de contar con soporte técnico en caso de dudas sobre el uso del dispositivo; el apoyo está sujeto a la disponibilidad presupuestal autorizada.