Perder Escuelas de Tiempo Completo pegará a padres, reconoce SEV

Al desaparecer el programa de Escuelas de Tiempo Completo, "pagaron justos por pecadores", comentó el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García.Explicó que debido a las anomalías en otros Estados y la falta de compromiso de los mentores, entidades como Veracruz resultaron afectados con la eliminación de este esquema.“Sí se afecta los padres. Miren, es como decir ‘pagan justos por pecadores’, en el sentido de que en muchas escuelas de Veracruz los maestros ya están trabajando y están en las aulas, pero en otros estados no.“Cada que tenemos Consejo Educativo pasamos nuestro reporte de cómo nos encontramos, es decir, cuántas escuelas están abiertas y cómo están respondiendo los estudiantes y en ese mismo sentido, desafortunadamente a nivel nacional al no haber la respuesta en otros estados como sí la hay en Veracruz, al no haber el compromiso de maestros, es que se dio esta situación”, dijo.Reiteró que los afectados con el cierre de las Escuelas de Tiempo Completo, son los padres de los infantes que acuden a mil 43 instituciones educativas del Estado.“Se detectaron maestros que estaban cobrando en cierto Estado y estaban trabajando en Estados Unidos. Las escuelas de tiempo completo son excelentes tanto para las madres como para los padres trabajadores”.Añadió que en Veracruz se tiene una buena respuesta de los docentes en cuanto a los planteles abiertos, pero en otros estados la asistencia en el día a día no es igual.Asimismo explicó que el pago a los profesores del país que estaban en tiempo completo, corresponde a millones de pesos."Es mucho dinero, a eso se le agrega el monto económico que significa el saqueo en las escuelas, que son al menos en Veracruz de 800 millones de pesos ", recordó.Zenyazen Escobar acotó que el dinero destinado para las escuelas de tiempo completo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió destinarlo al programa "La Escuela es Nuestra", es decir, que los recursos no desaparecen pero sí cambian a la necesidad urgente de atender.