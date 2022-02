Robo a escuelas, golpazo millonario a SEV; no tiene dinero para ayudar

Un total de 800 escuelas en la entidad han sido saqueadas durante el periodo de pandemia por COVID-19, lo cual significa pérdidas por más de 800 millones de pesos, que de acuerdo al titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, no los tienen en el presupuesto para resarcir daños.“A la SEV le cuesta apoyar a las escuelas que han sido saqueadas, 800 millones de pesos que no tenemos, y por eso es el llamado a las autoridades de Gobierno, que debemos trabajar de manera tripartita para ver cómo se da la inversión para esas instituciones”, dijo.Escobar García también pidió al Congreso del Estado que impulse una iniciativa para que el delito de robo y saqueo a escuelas sea tipificado como grave, asegurando que de no hacerlo, seguirá el problema."Detienen al ladrón, pero sale inmediatamente y sin reparar el daño, es lo que deberían obligar porque es mucho dinero perdido", dijo en entrevista.Agregó que, para frenar la ola de robos, se debe tener la participación de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, más los padres de familia y autoridades educativas, todos se deben involucrar ya que hay afectaciones millonarias en algunos planteles educativos.