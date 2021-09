Periodista de Tierra Blanca denuncia amenazas a su vida

El periodista y director de "Portal Cuenqueño", en Tierra Blanca, Octavio Bravo y Bravo, denunció amenazas en su contra luego de difundir una entrevista que le hiciera a un abogado sobre el embargo decretado por un juez a las cuentas del Ayuntamiento de ese municipio.En conferencia de prensa, expresó que a través de una página de Facebook denominada "Noticias Tierra Blanca" recibió la advertencia de que podrían asesinarlo, razón por la cual este jueves acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a presentar una denuncia penal."Hace unos momentos acudimos a la FGE a interponer esta denuncia para que quede constancia de la situación que vivimos. Es una página de Facebook que aparece y desaparece, desde hace unos días que publicaron esto, ya no lo volvieron a hacer", afirmó.Si bien no señaló directamente a alguien de las amenazas, dijo no querer pensar que el Alcalde panista de Tierra Blanca, Patricio Aguirre Solís, esté detrás de esto, toda vez que según él, ha sido crítico a su administración y no se ha dejado comprar por la autoridad municipal."Quiero pensar que es alguien que quiere quedar bien, que quiere amedrentarnos, callarnos, porque como periodistas de provincia hablamos con la verdad, estamos acostumbrados a hacer un trabajo limpio, a no chayotear y a no hacer ese tipo de cosas", aseguró Bravo y Bravo.Acotó que el Edil fue su alumno y lo respeta "mucho", por lo que reiteró que las amenazas pueden venir "de gente muy cercana a él que quiere quedar bien".Ante su homólogo de Xalapa, afirmó que no es la primera vez que recibe amenazas o es violentado en sus 48 años de trayectoria pero expuso que esta vez siente que sí es real, por lo que acotó que aceptará las medidas de protección que la Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas (CEAPP) le ofreció.Además, comentó que personal del organismo autónomo lo acompañará, junto con su abogado, para que sea atendido por el Fiscal Especializado en Delitos contra la Libertad de Expresión de la FGE, toda vez que hasta el momento sólo le recibieron la denuncia de hechos.El comunicador social reconoció que así como él, otros de sus compañeros han sido amenazados, por lo que acotó que ejercer la profesión en Tierra Blanca y la región conlleva un riesgo mayor."Desde joven tuve atentados muy fuertes, en el 2008 fui levantado por Los Zetas, me golpearon, me tuvieron tres horas detenido, que me iban a matar pero no lo hicieron, aquí estoy pero éstas son cosas que vivimos allá en la provincia, porque allá cualquier hijo de vecino de atreve a hacerte daño", puntualizó.