Perro pitbull ataca a pareja en el fraccionamiento Laguna Real, en Veracruz

En el fraccionamiento Laguna Real, en el puerto de Veracruz, ocurrió este lunes en ataque de una perra de la raza Pitbull a un hombre y una mujer, dejándole lesiones en piernas y brazos, generando la presencia de los elementos de la Policía Estatal y de la Cruz Roja para atender a los heridos.Esto se dio en las calles de la avenida Laguna Real y Arcoíris del citado fraccionamiento de esta ciudad.Los reportes de vecinos indicaban que una perra, de la raza Pitbull, estaba afuera del patio de la casa que habita. El animal estaba muy nervioso y a todas las personas que pasaban cerca se le abalanzaba.Por desgracia un joven sujeto no se percató de la perra, y fue agredido, mordido en un brazo.Los vecinos afirmaron que los dueños de la perra son muy groseros, incluso cuando acuden a avisar que la perra muerde a alguien no les importa y lo niegan.Otra afectada fue una mujer que regresaba a su casa tras acompañar a su nieto a vacunarse.El animal se le abalanzó a la dama a las piernas, pero logró ser ayudada por sus familiares, sin embargo, alcanzó a lastimarla.Como pudieron lograron ahuyentar a la perra que se metía a su casa y volvía a salirse a la calle.Al punto se trasladaron elementos de la Policía Estatal y de la Cruz Roja para atender a los heridos. También se pidió la presencia de personal de la perrera municipal, pero estos jamás se presentaron en ese punto.Los uniformados acordonaron e indicaban a las personas a no pasar por ese punto para evitar que la perra se les fuera encima.