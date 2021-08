Persisten quejas por retenes en Coatzacoalcos y Minatitlán

Elementos de seguridad de diferentes dependencias que laboran en los retenes, extorsionan a comerciantes que pretenden ingresar o salir de Coatzacoalcos, acusó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Armando Carvallo Brañas.



Es que explicó que los uniformados ya sea de la Policía o incluso de Tránsito y Transporte Público, en su afán de hacer revisiones de rutina piden un sinfín de documentos a los conductores y al no contar con ellos les piden dinero.



“Hay quejas de algunos comerciantes donde estos retenes que se ponen en la entrada de la ciudad, tanto aquí como en Minatitlán, lejos de evitar accidentes o cumplir con ciertos reglamentos, hay quejas de comerciantes que solo les piden dinero para poder entrar a la ciudad”, declaró.



Lamentó que en muchos de los casos los proveedores ceden y terminan dándole la llama “mochada” a los elementos para que no les apliquen la infracción por no traer sus documentos en regla.



Será esta semana cuando se lleve a cabo una reunión con las autoridades de Tránsito y Transporte Público para tratar estos temas y conocer realmente quienes operan estos retenes que se ubican en las entradas de la ciudad.



“Tenemos una reunión con estas autoridades, tanto Tránsito del Estado como Transporte Público, esta próxima semana ya está agendada la reunión. En estos retenes se ponen a veces hasta la Fuerza Civil, son diversas autoridades, eso es justamente lo que vamos ver, quiénes son los que están realmente encargados de operar estos retenes y que haya reglas claras”, sostuvo.



Ante esta situación, pidió que se publiciten los requisitos para que los conductores lo sepan y cumplan con la documentación que les piden en cada uno de los retenes y evitar así estas malas prácticas.



“Que se haga la publicidad, que se haga la difusión de estos requisitos, para que ellos sepan de ante mano cómo es que deben de entrar a la ciudad, pero pues habría que ver el número de multas que realmente se levantan, eso nos estaría indicando y las causas”, finalizó.