Personal de salud cuestiona “desconversión” de hospitales COVID-19, saturará Hospital de Orizaba

Luego de que la delegada del IMSS en Veracruz Sur, Célida Duque Molina anunciara que ya inició la desconversión hospitalaria en los nosocomios de Minatitlán, Cosamaloapan, Córdoba y Tierra Blanca y que los únicos que seguirán funcionando como hospitales COVID-19 son el de Orizaba y Coatzacoalcos, las quejas entre el personal no se hicieron esperar.



A través de redes sociales los trabajadores comenzaron a cuestionar esta decisión y aseguraron qué Orizaba está arriba, pero en el número de muertos y contagios.



Algunos otros expusieron que mágicamente está bajando el COVID-19 cuando que ellos siguen viendo un gran número de pacientes.



De igual forma dijeron que será mayor carga de trabajo para quieres laboran en el Hospital General Regional de Orizaba del IMSS, pues ahora todos los pacientes que eran atendidos en el de Córdoba y que no solamente son de ese municipio sino de todos los aledaños, serán canalizados a Orizaba.



"No se vale que a Orizaba lo tomen como un hospital de infección. El día de ayer nos comunican que seguimos siendo hospital receptor al 100 por ciento, pues los hospitales de Coatza, Mina, Cosamaloapan y Córdoba ya no van a recibir pacientes de COVID-19, sólo el hospital de Orizaba".



También preguntaron entonces hasta cuándo se podrán dar de nueva cuenta todas las consultas de especialidades. "No es justo, tenemos que pagar por los que no entienden que no deben salir, el hospital de Córdoba por cierto es un desastre".



Manifestaron que la lógica de las autoridades no es correcta, pues cuando había 2 mil contagios por día en algunas zonas se cerró la actividad y que en la actualidad con 5 mil se está regresando poco a poco a la movilidad.