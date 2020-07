Personal del IMSS Chicontepec tiene que reutilizar equipo de protección contra COVID-19

Tras la espera de varias semanas de insumos médicos en la Unidad Médica Rural del IMSS Bienestar de Chicontepec, personal se manifestó para exigir al Gobierno Federal el apoyo urgente, ya que el hospital de segundo nivel es área de atención COVID-19. Desafortunadamente personal adscrito a esa institución ha resultado positivo al virus, afectando a varios que se encargan de atender a los pacientes que llegan de varios municipios.



Sobre la calle principal de Dos Caminos, cientos de personas representantes del sector salud, apoyados por cuidados de la cabecera de Chicontepec, lanzaron varias consignas en contra del Gobierno Federal y representantes del IMSS para pedir mayores insumos y utensilios de trabajo para atender a pacientes que llegan al hospital rural a solicitar asistencia por síntomas de coronavirus.



Con un cierre breve de la vialidad, indicaron que no se cuenta con herramienta de trabajo, artículos del cuidado de la salud, pese a ser considerado por la jurisdicción como un "hospital COVID" y de que todos los días llegan pacientes de varios municipios que requieren de asistencia médica.



"Nos hacen falta muchas cosas, este hospital está asignado por la Secretaría como un área de COVID-19, recibimos a los ciudadanos de Benito Juárez, Ixhuatlán de Madero, Zontecomatlán, inclusive Tantoyuca y los de esta ciudad; nos hacen falta suturas para operar, medicamentos, tampoco se ha mandado a personal especializado para atender los casos de coronavirus, el Gobierno de la República tiene que entender que hay gente muriendo y enfermando por este virus, seguimos angustiados y en Chicontepec los casos aumentan", explicó un enfermero quien pidió el anonimato.



A esta manifestación también se le sumó gente que habita en la cabecera municipal que ha señalado que los esfuerzos del Gobierno del alcalde Pedro Adrián Martínez Estrada no han sido suficientes, los filtros no se mantienen todo el día, gente foránea sigue llegando a la ciudad y no existe un concejo de salud que informe de cada situación en la región.



"Anteriormente la población de Chicontepec se reunía para solicitar a través de firmas que el Alcalde nos informara de forma permanente y también se redoblaran esfuerzos, desafortunadamente los casos están aumentando, ya son 13 pacientes positivos y una defunción", refirió el ciudadano Santos Hernández.



Finalmente, otros empleados del IMSS de Chicontepec han manifestado que el material de salud se ha tenido que reutilizar cada vez que se entra al área COVID-19; las carencias han dejado expuesto a cada empleado que admitió tener compañeros infectados que están en cuarentena, ya que el virus mantiene en riesgo a todos.