Personal médico de Hospital de PEMEX demanda insumos de protección

Personal médico del Hospital Regional de PEMEX, en Minatitlán, se manifestó esta mañana debido a que desde hace dos meses que fue denominado, no cuenta con los insumos necesarios para enfrentar la pandemia.



Las enfermeras y especialistas dejaron en claro que no se están negando a trabajar pero exigen el equipo de protección personal para hacerlo con seguridad y sin riesgo de contagios.



Añadieron que al no contar con insumos, ponen en riesgo su salud y la de su familia.



“Pedimos equipo completo y adecuado porque es lo que no nos están proporcionando. Ya vieron la actitud de la doctora, que siempre que se pide equipo se pone en esa actitud. La mayoría ya estamos cansados de esa situación y por eso estamos tomando esa medidas”, expresaron los inconformes.



Relevaron que actualmente hay muchos pacientes positivos en el nosocomio y ellos no cuentan con mascarillas N95, caretas, batas, tidex ni gorro quirúrgico, entre otros.



Por esta situación, detallaron que incluso han puesto de su bolsillo para poder adquirirlo y cubrirse en medida de lo posible.



Aunque los manifestantes expusieron que han tenido el respaldo del sindicato, exigieron a la administración del hospital las condiciones para laborar porque es su responsabilidad.



También expusieron que en el área de COVID, trabajan en condiciones deplorables, desde no poder tomar agua e incluso ir al baño.



Sobre esta manifestación, la directora Margarita Pecero no se pronunció al respecto; sin embargo, se supo que dialogó con representantes del sindicato.



Personal de salud informó que de no contar con su equipo de protección correspondiente, podrían solicitar un amparo ante un juez.