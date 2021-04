Personal médico sin vacunar exige fecha concreta para que los inmunicen

Nuevamente personal de salud, se manifestó y marchó en la ciudad de Xalapa, para exigir al gobierno estatal y federal, concluir con la vacunación contra la COVID-19 de todos los trabajadores.



Señalando a la administración estatal como insensibles, al dar prioridad a otro sector de la población, antes que al personal de salud, bloquearon la calle Enríquez, para solicitar una fecha concreta que asegure la inmunización de lo trabajadores que faltan.



Una de las trabajadoras, Edith Mendoza Flores, dijo que la respuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, hace unos días, fue una declaración evasiva, excusándose con la Federación, por lo que el llamado para atender a los trabajadores, va dirigida a la administración federal.



"Estamos hablando del 50 por ciento del personal en el estado que no ha sido vacunado. Para poder salir de las instituciones necesitamos permisos y no todos los trabajadores están en la misma situación de salir a protestar. México es el país con más defunciones de personal de salud".



Criticó que se le diera prioridad al sector educativo antes de concluir con los trabajadores de salud.



"El Gobernador tendría que responder esta solicitud. Consideramos que el restante de vacunas de los docentes, tendría que destinarse para el personal de primera línea. El magisterio no debió de ser contemplado para vacunación ahorita, se nos hace muy extraño".



Expuso que trabajadores de distintas instituciones de salud, siguen muriendo a causa del Coronavirus, y las autoridades estatales continúan siendo indiferentes.