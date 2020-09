Personas de la tercera edad, inconformes porque se les niega el acceso al parque El Haya

Agradecemos la publicación de esta nota al Director de Al Calor Politico.



Los suscritos somos vecinos del parque El Haya, donde antes de que se presentara la pandemia del COVID íbamos a caminar por las mañanas, ya que es un lugar muy agradable y tranquilo.



El día de ayer 28 de septiembre, pensamos realizar un paseo por el parque protegidos con tapabocas, saludamos a las personas que cuidan la entrada, quienes nos tomaron la temperatura como medida preventiva y al preguntarnos la edad nos informaron que por tener más de 65 años teníamos prohibida la entrada al parque.



Viendo nuestra molestia, muy amablemente nos mostraron el anuncio del Ayuntamiento puesto en la reja. En la parte que alude a la edad no dice que se nos prohíba el paso, sino que “evitemos” entrar. En imágenes, está la figura de un anciano con bastón (que aún no es nuestro caso); después sigue “personas con” y un listado de enfermedades (que afortunadamente no padecemos) y finalmente otro “personas con” donde se hace referencia a fármacos para el sistema inmunológico.



Por lo anterior, entendemos que el Ayuntamiento de Xalapa le da a la vejez las características de una enfermedad contagiosa y que a diferencia de la población de otras edades considera que los viejos representamos un peligro para los demás.



Como ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, nos sentimos agraviados y excluidos por una norma incomprensible y restrictiva. El tamaño del Parque y la cantidad de personas que lo visitan, por supuesto, en diferentes horarios, harían imposible que se suscitaran aglomeraciones porque siempre habría una distancia más que prudente entre los visitantes. Por otra parte, si hacer ejercicio moderado se cuenta entre las medidas para disminuir los efectos depresivos y deprimentes (con todas las consecuencias sanitarias inherentes) del encierro voluntario al que nos sometemos para no agravar la situación, entonces ¿a dónde se supone que iremos a caminar las personas de la tercera edad? ¿O tendríamos que comprarnos una caminadora y mientras contamos los pasos, hacernos la ilusión de que respiramos aire puro?



Nuevamente expresamos que nos sentimos agraviados por esta medida contraria a los derechos humanos más elementales y confiamos en que las instancias correspondientes del Ayuntamiento de Xalapa revisen y corrijan estas medidas discriminatorias.