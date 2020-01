Pescadores amenazan con paralizar el Puerto de Veracruz; APIVER los dejó sin trabajo

Al menos 100 pescadores amenazan con cerrar el acceso a los muelles del Puerto de Veracruz para demandar a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) apoyos y espacios para trabajar, advirtió el presidente de la Coalición de Pescadores y Marineros de Veracruz, Nicolás Rivera Domínguez.



Se trata de pescadores afectados por los trabajos de la ampliación del puerto y desplazados de Playa Norte, a quienes APIVER comprometió empleos temporales y una zona para la pesca, sin embargo, no han sido beneficiados.



“Vamos a tapar todas las entradas al muelle, no nos dejaron solución, las vamos a hacer, en su momento se les va a hacer llegar un oficio y vamos a ir a Derechos Humanos a presentar demandas porque no podemos aguantar, vamos a tapar todas las entradas a los muelles de Veracruz, junto con la zona norte de Veracruz, vecinos y pescadores", dijo.



Aseguró que si no hay acuerdo con el director de API, Miguel Ángel Yáñez Monrroy, el cierre a los movimientos a las entradas de los muelles se realizaría en marzo, dejando impacto en la salida y entrada de mercancías que se trasladan vía marítima.



Rivera Domínguez afirmó que debido a que fueron retirados de Playa Norte, han tenido que adentrarse al mar para pescar, poniendo en riesgo su vida y sus equipos.



"Queremos una reubicación, nosotros tenemos que ir a lugares más lejos con los equipos que tenemos, ellos dicen que es por riesgo de nosotros la inseguridad marítima, el problema que tenemos es la navegación, el tráfico, tenemos que pensar, hasta donde vienen los barcos, hasta dónde tienen el arrastre nuestras redes de protección", dijo.



Asimismo, acusó al director de la Administración Portuaria Integral de favorecer sólo a algunas agrupaciones de pescadores.