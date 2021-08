Pescadores de Veracruz Puerto siguen sin poder salir al mar

La pesca en Veracruz sigue paralizada por el mal tiempo, las embarcaciones siguen sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho porque no han podido regresarlas al muelle debido a que la marejada sigue alta.



La navegación se mantiene cerrada para las embarcaciones menores, sumando ya casi una semana sin salir a la pesca, refirió Maximino Ramírez, pescador del puerto.



"Va a estar mal el tiempo. Tenemos que esperar que el mar se planche y no haya marejada ahí. Ya que calme volver a echar las lanchas al muelle. La actividad pesquera está parada por el mal tiempo; está cerrado el puerto. No cede la marejada, no cede la lluvia, el oleaje, no se puede ir la marcha pesquera".



Sin salir a la mar, no hay ingreso para las familias que dependen de esta actividad, por ello, piden ayuda a la las autoridades.



Si bien, al paso del meteoro no sufrieron afectaciones en sus lanchas, el no poder trabajar también es un impacto para ellos.



"Estamos a la espera que el Presidente López Obrador nos ayude, nos apoye. El sector pesquero está necesitado y si no se sale a alta mar, no comemos".



Los pescadores se mantienen al resguardo de sus lanchas. "Venimos a ver cómo están las lanchas, sacarle el agua, reforzarla, amarrarle", finalizó.