Los servicios de entrega a domicilio proporcionado por motocicletas han disminuido hasta un 50 por ciento, esto a pesar de que una parte de la población no sale a las calles por la contingencia sanitaria por COVID-19.



De acuerdo a empleados de Moto Fast Coatepec, el servicio ha bajado, pues la ciudadanía prefiere acudir a algún supermercado a comprar numerosos insumos a encargarlos a estos negocios.



“Los que no necesitan salir se quedan en su casa, pueden sobrevivir. Pero hay quien necesita salir a trabajar. Para nosotros el servicio nos bajó el 50 por ciento, porque mucha gente sale al súper y compra muchas cosas”, señaló Raúl, un empleado.



Según los trabajadores, explicaron que ya hay negocios que están cerrados y por ello mucha gente ya no les pide ciertos productos y se limitan a encargar comida.



“Algunos negocios ya están cerrados y ya no piden, ya no nos hablan, lo que más nos piden son compras del mercado pero disminuyó mucho”, comentaron.