Pese a contingencia, Cendi “Canicas” en Xalapa, reanudará actividades el próximo 9 de julio

Por medio de la presente quisiera ver si me pueden ayudar con una denuncia anónima.



La situación es la siguiente: Mi hijo asiste al CENDI “Canicas” y nos informaron que la institución planea reanudar sus actividades el día 9 de julio, lo cual creo es muy poco conveniente, ya que pregunté sobre las medidas de prevención, seguridad e higiene que utilizarán y me comentaron que aún no saben de qué manera se implementarán. Me preocupa que tienen una población grande y no saben qué medidas se deben tomar ante esta situación; ellos al ser una guardería, su población es de niños de 1 a 4 años. Considero que implementar las medidas con niños menores será muy complicado pues, para empezar, comparten materiales, conviven en una misma área de trabajo y tienen espacios en común para comer, jugar y desarrollar otras actividades.



Estamos en Semáforo Rojo y las indicaciones han sido muy claras: “Quédate en casa”. Me consterna mucho el hecho de pensar que una institución tan importante como el IMSS, a pesar del papel que juega ante esta situación, tome una medida tan determinante como abrir las puertas de sus guarderías, me preocupa mucho la salud y seguridad tanto de mi hijo como de sus compañeros, yo sé que muchos dirán “no mande a su hijo” y el problema no es mandarlo, sino que después de 5 días continuas de faltas, los niños son dados de baja automáticamente.



Espero puedan publicar mi denuncia y que las autoridades hagan lo correspondiente y tomen cartas en el asunto.



