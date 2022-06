Pese a la petición de la Coalición de Transportistas del Estado de Veracruz, el Gobierno del Estado no autorizó aumento a la tarifa de pasaje, por lo cual sigue vigente el costo del servicio por $9 pesos.Toribio Tress Zilli, empresario transportista declaró que siguen insistiendo ante el mandatario estatal, Cuitláhuac García Jiménez, para que puedan cobrar más por el servicio de pasaje pues el costo de gasolinas e insumos se han elevado."Voy a luchar hasta lo último, somos pequeños concesionarios y la tarifa que cobramos ya no es suficiente al menos que sean 10 pesos pero todos parejo, sin descuento a estudiantes e INSEN".Tress Zilli expuso que no hay subsidio para el sector al que pertenece al menos para adquirir unidades o llantas nuevas y eso les está afectando severamente.