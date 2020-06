Pese a tener semáforo rojo, en Veracruz Puerto abren bares y cervecerías

Bares y cervecerías del municipio de Veracruz, mantienen servicio desde hace días, aun cuando estos no están consideradas como negocios esenciales durante la contingencia sanitaria por COVID-19.



El Alcalde de Veracruz consideró absurdo que Boca del Río pase a semáforo naranja y ellos no, siendo conurbación. No obstante, en avenidas de gran afluencia como Cuauhtémoc, Díaz Mirón y el Bulevar, se observa que bares están abiertos aunque no deberían.



Lugares como “Cervecería Carranza” y “Cervecería Chapultepec”, del Puerto de Veracruz, llevan días abiertos escudando sus ventas bajo el concepto de botanas y antojitos pero no necesitas comprarlas para obtener cerveza.



Así lo confirmaron clientes que en estos días han asistido a estos lugares, en tiempos en que los contagios en el puerto jarocho están en aumento y los hospitales se encuentran al límite atendiendo casos de coronavirus.



“Cervecería El Tío Carranza”, ubicado en el bulevar Ávila Camacho, mantiene el mismo concepto, lugar que es muy visible al transitar por el lugar.



Por el contrario, en Xalapa, capital del Estado, se estableció el cierre de bares durante la contingencia sanitaria y su reapertura lo marcará la semaforización que emite la Secretaría de Salud Estatal.



Recordemos que este giro de negocios (bares) están considerados dentro de los no esenciales por la venta de alcohol.



Desde el 11 de junio, los restaurantes pueden laborar sólo con el 25 por ciento de ocupación y con restricciones en ventas de bebidas alcohólicas y con medidas sanitarias.



El municipio de Veracruz permanece en semáforo Rojo, o sea, riesgo máximo en la emergencia sanitaria del COVID-19, pese a que el Estado ya pasó a naranja.



Fernando Yunes, alcalde de Veracruz, solicita se homologue el semáforo con el de Boca del Río, quien pasó a naranja, al ser conurbados y compartir convivencias y no tener fronteras físicas.