Petición de suplir Alcaldesa de Sayula de Alemán, sin fundamento: Cuitláhuac

No habrá ingobernabilidad en el municipio de Sayula de Alemán, aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al referir que la petición del Cabildo de ese Ayuntamiento de colocar al síndico Bartolo Grajales en el lugar de la alcaldesa Lorena Sánchez, quien acusó amenazas y extorsión por parte del crimen organizado, no tiene fundamento.Durante conferencia de prensa en Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal expuso que esta situación la está investigando la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), puesto que la Alcaldesa presentó una denuncia en esa instancia federal, mientras que por parte del Estado se implementó un operativo de seguridad permanente en ese municipio.Y es que, la semana pasada, la alcaldesa de Sayula de Alemán presentó una denuncia pública en un medio nacional, donde señaló que era víctima de extorsión y amenazas por el crimen organizado, además del secuestro de su menor hijo; versión que fue desmentida por un comunicado del propio Ayuntamiento.En este sentido, cabe mencionar que la mañana de este lunes, el Cabildo de esa demarcación solicitó la intervención del Congreso del Estado para que el síndico ocupe el lugar de la presidenta municipal, situación que el mandatario desestimó.“No es quítate tú, para ponerme yo”, expuso al agregar que el Cabildo debe continuar con sus labores, haciendo cada quien lo que le corresponde.“No está fundada esa petición, que busquen otra, no habrá, no hay ingobernabilidad en Sayula de Alemán”, asentó García Jiménez.El mandatario solicitó de nueva cuenta a los alcaldes "no pactar con la delincuencia organizada", porque luego los obligan a hacer cosas indebidas, aunque dejó en claro que, en este caso, no tienen indicios de ello.De igual modo, sostuvo que el Estado mantiene seguridad permanente en la región de Sayula de Alemán para dar certeza a la población y la SEIDO investiga el presunto secuestro del hijo de la alcaldesa de ese municipio.“El tema es delicado, no podemos abundar, pero decirle a la gente de Sayula que tenemos un operativo permanente para la tranquilidad de la gente de ese municipio, independiente de que dos bandas se contradicen y están en el alegato. Se resolverá. Nosotros tenemos que guardar la seguridad en el municipio, lo estamos haciendo con la COESCONPAZ, lo estamos haciendo con Seguridad Pública, Guardia Nacional, con el apoyo de SEDENA”, resaltó.El mandatario estatal reiteró el llamado a las autoridades y alcaldes de los 212 municipios de la entidad, evitar relacionarse o recibir recursos de grupos criminales.Cuitláhuac García aseveró que se trata de un llamado respetuoso para evitar en el futuro situaciones de este tipo, ya que se actuará en consecuencia ante cualquier problema que se presente.“Hoy lo reiteró y digo de manera pública a los 212 munícipes, alcaldes u presidentas municipales, no agarren dinero de la delincuencia organizada, no lo hagan porque vean como están las consecuencias. Lo comento con toda responsabilidad para no dañar a la gente, caen en los intereses de los grupos. Por fortuna no tenemos indicios, pero hacemos el exhorto”.También, afirmó que Veracruz es un ejemplo de lograr la paz, así como la seguridad sin acordar con criminales.“Se puede llegar a la tranquilidad, sin pactar. Veracruz hoy demuestra que sin pactar se puede generar la paz, en pasadas administraciones ya sabemos. Nuestra estrategia de ir contra los peces gordos no charales. Y no queremos vernos en la penosa acción de llamar a cuentas a algún alcalde por sospechas o que esté demostrado que se metió”, advirtió.Cuestionado acerca de que si el presunto secuestro del menor hijo de la alcaldesa de Sayula de Alemán tiene relación con posibles nexos criminales, García Jiménez desestimó la situación y descartó abundar en el tema ya que insistióque la SEIDO lleva a cabo las investigaciones.“Eso lo tiene que determinar la SEIDO, la veracidad, porque la denuncia fue interpuesta en otras circunstancias”, finalizó.