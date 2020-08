Pide a Alcaldía de Xalapa “aplicar la Ley parejo” para reapertura de establecimientos

Psic. Joaquín Rosas Garcés

Director General de Al Calor Político.

Presente.



Buenas tardes.



Como ciudadano xalapeño, utilizo su medio de comunicación para externar una molestia e inconformidad con algunas acciones que lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Xalapa.



Como es bien sabido por todos, ante la actual contingencia por COVID-19, a nivel nacional se llevan acciones para frenar los contagios de forma masiva, por tal motivo autoridades de las tres órdenes de Gobierno implementaron el cierre de bares, cantinas, antros, cines, algunas plazas comerciales, espectáculos masivos, gym y todo tipo de actividad en la cual pudiera existir aglutinamiento de personas y que con esto se pudiera dar la trasmisión del virus de forma masiva.



Mi inconformidad va en el sentido de que el día de ayer (lunes 17 de agosto de 2020), transitaba sobre el bulevar Cristóbal Colón, a la altura de Plaza City, y me percaté de que un expendio de cerveza ya se encontraba abierto. Mi asombro y molestia es porque no entiendo como el H. Ayuntamiento de Xalapa le da prioridad a la venta de alcohol, sin embargo, cierra rotundamente los gimnasios, los parques y toda clase de lugares donde se pueda practicar algún deporte.



Quiero dejar claro que no estoy en contra de que autoricen la apertura de este tipo de establecimientos que tienen a la venta cerveza y alcohol, entiendo que todos tienen necesidad de trabajar y obtener ingresos. Este tipo de establecimientos tienen empleados y a su vez estos tienen familia que mantener, pero los gimnasios, cines y otros tipos de establecimientos también.



Ahora lo que me parece una burla es que el día 17 de Agosto de 2020, este mismo medio de comunicación publica una nota en la cual el Presidente Municipal de Xalapa anuncia que “Extenderán horario para comprar alcohol entre semana, en Xalapa” está bien que lo autorice, pero entonces que aplique la Ley parejo, que permita la apertura de otros tipos de establecimientos y establezca el mismo horario que otorga a los establecimiento que tienen a la venta alcohol.



Ustedes pueden constatar lo que en este texto expongo o también aquí les adjunto algunas fotografías para comprobar. Dudo mucho que, con unas cuantas cervezas o algunas copas de alcohol, las personas que acuden a este tipo de lugares, guarden la sana distancia.



Sin más por el momento agradezco su atención.