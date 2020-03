Pide AMLO a empresarios pagar salarios completos, pese a contingencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al sector empresarial ser solidarios, pagar completos los salarios de los trabajadores y no llevar el tema a los tribunales por la contingencia del coronavirus.



Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Mandatario explicó que en la Ley Federal del Trabajo se estableció que en casos de emergencias sanitarias se puede pagar salario mínimo durante un mes.



“Pero en la misma Ley del Trabajo hay una norma que establece que es el salario completo”.



El presidente López Obrador dijo que su gobierno estará informando y dando asesoría a los trabajadores que lo requieran.



“Pero el llamado no es al litigio, el llamado es a la solidaridad auténtica... no es un asunto sólo legal, es de índole humanitaria, es demostrar que se tienen empresarios con dimensión social”, expuso.



El Titular del Ejecutivo incluso recordó que “retener el pago del trabajador es pecado social y si creen que no tengo fundamento, que revisen la Biblia”.