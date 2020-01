Pide Arzobispo de Xalapa a sacerdotes sumarse a lucha contra mineras

A continuar la lucha que el Grupo La Vida y ciudadanos de la región han emprendido para impedir que se instalen las empresas mineras que “contaminan el agua, acaban con la vegetación y al final se van tranquilos con un puñado de oro”, exhortó el arzobispo Hipólito Reyes Larios al nuevo párroco de San Francisco de Asís, Miguel Ángel Rizo Hernández.



Durante la ceremonia de toma de posesión el pasado viernes 17 de enero, el prelado xalapeño pidió a todos los sacerdotes de la zona que se sumen a esta lucha “porque ya tenemos una bomba de tiempo que se llama Laguna Verde”.



Comentó que esta lucha en contra de las mineras locales, nacionales y extranjeras es parte del ministerio pastoral que deben ejercer para cuidar a la gente. “Esta lucha la encabezan los laicos, pero nosotros apoyamos. Ya ven que somos los primeros en ser atacados y nos dicen que por qué andamos de metiches en esto”.



“No andamos de metiches, sino que es parte es parte de nuestro ministerio y parte de la obligación que tenemos de cuidar a nuestra gente. Es parte de ser pastores. Todo esto te vas a encontrar padre Miguel Ángel, así que vete preparando”, le dijo el Arzobispo metropolitano.



Comentó que una de las tareas de la Iglesia Católica es velar “por el bien de la población”, en lo que llaman Pastoral social o Pastoral de la caridad. “Hay muchas tareas, pero no sólo basta repartir despensas a la gente más necesitada, lo cual es muy bueno, pero no basta con eso. Tenemos que luchar con los laicos, con el Grupo de La Vida, para que no se establezcan las minas tóxicas en Actopan y en su territorio”.



“Ya tenemos una bomba de tiempo que se llama Laguna Verde. Últimamente ha salido ahí una persona que demandó a la empresa y ahora luchamos para que no se establezcan este tipo de minerías que contamina el agua, que acaba con la vegetación y que al final se llevan un puñado de oro o el metal que anden buscando y ellos se van tranquilos”.



“Hay empresas extranjeras y empresas mexicanas e incluso locales. Ustedes deben saber eso. Esa es una lucha que yo sí se la encomiendo aquí al padre Miguel Ángel, que también entre. El padre Urbano, el padre Andrés, que desde Naolinco va a seguir, ojalá todos los del decanato estén solidarios con esta lucha, así como tenemos la otra de las represas ahí en Jalcomulco”.



Sobre la lucha en contra de la explotación del Río Los Pescados y Actopan, que se inició en Jalcomulco, dijo: “son gente que llega de fuera, que compran los terrenos baratos, que no piden permiso a nadie, que no dicen los daños que va a causar en la población y en el modo de vivir y que empiezan a meter maquinaria para aprovechar el río. Ahí tenemos también otra lucha”.



VIERNES 24, EN DEFENSA DEL TERRITORIO



Siguiendo las instrucciones del arzobispo de Xalapa, el padre Urbano Domínguez Grijalva, de la parroquia de Mozomboa, está convocando a la reunión mensual de “información y organización sobre la defensa del territorio”, que se llevará a cabo el próximo viernes 24 de enero, a las 11 de la mañana, en esta demarcación eclesial.



“Tu participación es muy importante. Favor de invitar a las personas que aman la naturaleza. Para juntos trabajar para cuidar nuestra casa común, la madre tierra. Pueblo en general, grupos ambientalistas e instituciones gubernamentales. Todos unidos en RE-existencia. Los comités representantes de cada pueblo favor de asistir. No a la mina. Sí a la vida”, dice el anunció que circulan por redes sociales