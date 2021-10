Hola, buenos días:Quisiera ver si me pueden apoyar. Se me quedó una mochila en un taxi, el día de hoy 25 de octubre. Dentro de ella se encuentran mi pasaporte y documentos.El taxi lo tomé en Indeco Animas, aproximadamente a las 7:30 horas. Este mismo me dejó en Pípila, en donde están los autobuses Banderilla.Ojalá me puedan apoyar compartiendo mi comentario; mi telefoneo de contacto es 229 477 78 50 por si alguien la encuentra.