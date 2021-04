Pide Del Ángel Arroyo que FGE vaya más allá de Gregorio; “es operador de Yunes Linares”

El líder del Movimiento Nacional de Los 400 Pueblos, Marco del Ángel Arroyo, solicitó a las autoridades de procuración de justicia que no se queden únicamente en la detención del perredista Gregorio “N”, sino que tienen que ir más hacia arriba, porque él es un operador de Miguel Ángel Yunes Linares.



Y es que expuso que desde hace tiempo interpusieron denuncias en su contra, aunque aclaró que su aprehensión en Poza Rica este miércoles por policías ministeriales de Xalapa, dando cumplimiento a un mandamiento judicial, no tiene relación con dichas acusaciones.



“Que investiguen a fondo, no sólo es Gregorio “N”, ¿quién hizo a Gregorio “N” ?, lo hizo Miguel Ángel Yunes. Él es un operado primordial, principal en la zona norte del Estado del señor Miguel Ángel Yunes Linares”, puntualizó.



En entrevista telefónica, además dijo que estas denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), también involucran al ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie y al ex secretario de Educación de Veracruz, Enrique Pérez Rodríguez, quienes quisieron entrar a un predio de uno de los miembros de la organización que dirige.



“Goyo “N”, Téllez Marie y Enrique Pérez quisieron entrar a uno de los predios de uno de los compañeros en 2017, ellos tenían a la FGE a su favor, tenía el Poder Judicial del Estado a su favor, y se llevaron a 80 campesinos a la cárcel”, aseguró.



Del Ángel Arroyo recordó que hace dos semanas, en el plantón que tuvieron en el centro de Xalapa, solicitaron al Gobierno del Estado, que investigara al perredista, al que calificó como operador político del ex titular del Ejecutivo, Miguel Ángel Yunes Linares.



Afirmó que Gregorio “N”, cuando controlaba la Policía Ministerial, “detuvo a un muchacho, le hicieron un levantón y para subsanar ese error, detuvieron una persona del movimiento por cosas que hizo Jorge Winkcler”.



Insistió que ha interpuesto denuncias en contra de diversas ex autoridades del Estado, incluyendo al ex gobernador y al ex secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán.



“Porque son unas personas que se asumen ellos como políticos, como demócratas y por el otro lado son unas personas criminales. ¿Cuál es la diferencia entre un criminal y un delincuente?, el criminal es un profesional”, expuso.



Calificó la supuesta organización operada por el ex mandatario veracruzano como “una camorra, una banda que usan el poder político, los partidos políticos, colonizan a los partidos, a las instituciones que pueden, llenan vacíos de poder para sus causas particulares”.



Por ello dijo que no los “dejará escapar” y les hará “el santo y seña como aquel” ante los delitos que han cometido.



A decir del líder de los 400 Pueblos demostrará con pruebas estas acusaciones, así como lo hizo cuando demostró que Yunes Linares y su familia desfalcaron al ISSSTE con 3 mil millones de pesos.