Pide Diputado condonar pago de energía eléctrica en Veracruz por contingencia

Ante los efectos negativos que está causando la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), es apremiante tomar medidas eficaces, de forma rápida y confiables, por ello, Gonzalo Guízar Valladares, diputado local, exhorta a las autoridades competentes a la condonación del pago de energía eléctrica; al otorgamiento de créditos a la derechohabiencia del Instituto de Pensiones del Estado; la reanudación parcial de labores del Poder Judicial; la tramitación de beneficios preliberacionales; y destinar recursos para equipo, insumos, medicamentos y personal especializado para hospitales.



Manifestó que son las familias veracruzanas las principales afectadas, derivado de la crisis de salud que se vive, dado que muchas de ellas no cuentan con ingresos fijos, situación que se agrava aún más con el cierre de comercios y la nula movilidad de las personas, lo que también ocasiona la pérdida de muchos empleos.



Por ello, propone que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) condone el pago del servicio de energía eléctrica a aquellas familias que no tengan un ingreso fijo; que hayan perdido sus empleos, derivado de la crisis sanitaria y que sus ingresos sean igual o menores a 10 mil pesos mensuales.



También considera que el Gobierno del Estado destine recursos suficientes al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), con la finalidad de que pueda otorgar créditos personales a sus derechohabientes, con una tasa preferencial de interés del 0% y con diferimientos de pagos hasta por 4 meses.



Otra de las propuestas del legislador es que el Poder Judicial de Veracruz reanude parcialmente sus labores, toda vez que los abogados litigantes, que viven de su profesión, han visto mermada su economía y, por ende, el de sus familias, pues muchos de ellos han dejado de percibir sus honorarios por la prestación de sus servicios por la suspensión de las actividades jurisdiccionales.



En ese sentido, expuso que el Poder Judicial, acatando las medidas preventivas, puede emita lineamientos encaminados a dar continuidad al trámite de los expedientes haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información, sin descuidar ni desatender las medidas de salud, como pueden ser:



Dictar sentencia en aquellos expedientes que se encuentren turnados para resolver; acordar las promociones y/o escritos de aquellos expedientes que muestren actividad procesal constante, siempre que las solicitudes no versen sobre copias certificadas o agregar constancias, sino que se ocupen de cuestiones de sustanciales; y la realización de audiencias virtuales que, por su naturaleza, no impliquen la preparación y desahogo de pruebas.



Asimismo, señaló que mientras se estudia la viabilidad de una Ley de Amnistía Local, ante la crisis sanitaria y como una medida previa, las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública pueden implementar programas de tramitación de beneficios prelibracionales.



Subrayó que, en estos momentos, resulta primordial, no sólo por humanidad sino por cuestiones de salud pública, revisar los expedientes de las y los reclusos que estén en condiciones de obtener alguno de los beneficios que les permitan su excarcelación, con independencia de que la ejecución de la pena continúe.



Guízar Valladares agregó que la Secretaría de Salud del Estado debe atender la problemática suscitada en el Hospital de Especialidades “Valentín Gómez Farías” de Coatzacoalcos; y, por otra parte, destinar recursos necesarios para la adquisición de equipo, insumos, medicamentos y personal especializado para hospitales.



En ese sentido, recordó que en Coatzacoalcos, el personal del Hospital ha promovido un juicio de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito para dejar de laborar por las deplorables condiciones en las que trabajan y que, a su decir, los pone en riesgo de contraer Coronavirus.



“Con tales medidas adicionales, se puede contribuir a afrontar los efectos negativos que ha ocasionado la pandemia a las familias veracruzanas y a los diversos sectores de la sociedad. Pues como legisladores, nunca estaremos en desacuerdo en que se proteja a los más desfavorecidos, nunca estaremos en desacuerdo en que las personas que tienen menos reciban el apoyo primario y prioritario pero también siempre estaremos de acuerdo en que tenemos que tener un sistema que funcione, que nos promueva el desarrollo, nos dé crecimiento y que nos dé mejores posibilidades de salir de esta crisis”, concluyó.