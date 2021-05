Piden a futuros alcaldes y diputados respetar Ley de Cámaras Empresariales

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Armando Carvallo Brañas, pidió a quienes ocupen los cargos de elección popular el próximo año, respeten la Ley de Cámaras Empresariales, que marca, en el artículo 4, que ellos son un órgano de consulta.



Y es que dijo que a pesar de que este gremio debería ser tomado en cuenta para la toma de decisiones, no ha sido así nunca y sostuvo que ya es momento.



"Hacemos hincapié en las candidaturas que se están jugando, como gremio peleamos hacer valer la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, que en el artículo 4 dice que hay que consultarnos, pues somos órgano de consulta y sentimos que no estamos siendo tomados en cuenta sobre todo en tiempo y forma", dijo.



Añadió que esto ocurre en todos los temas, como en qué se debe invertir y las necesidades de las ciudades o el Estado.



"Uno de ellos puede ser el Corredor Interoceánico. Aunque hemos tenido pláticas, no se nos ha convocado en reuniones previas para hablar de la planeación. Un ejemplo son las obras de SEDATU que se realizaron y la verdad no fuimos consultados. Consideramos que es importante que se consulte a la ciudadanía en general a través de las cámaras, pues somos un buen indicador de lo que la ciudadanía piensa y necesita", reveló.



El empresario consideró que actualmente, con una mínima inversión se podría avanzar mucho en la ciudad, sobre todo en temas de seguridad, ambulantaje y demás.



"La seguridad es un tema importante. Las cámaras creemos que no se ha avanzado, pensamos que con una mínima inversión se puede lograr mucho en seguridad. Ya avanzamos un poquito, salimos de las cinco primeras ciudades con máxima percepción de inseguridad en el país pero es importante que se difunda ampliamente para generar confianza y generar la inversión", expresó.



Ante tal situación, dijo que en las reuniones con aspirantes a cargos públicos se les ha solicitado que éstos firmen una carta compromiso donde se comprometan a no sólo estar en comunicación tras ganar, sino a desarrollar programas mediante los cuales se puedan medir avances y dar seguimiento puntual a estas promesas que se hacen.