Piden a población no caer en pánico por coronavirus

La regidora segunda del Ayuntamiento de Coatepec, Arlette Ibáñez Saucedo, llamó a la población coatepecana a no caer en pánico, luego de que se informara de un caso confirmado de coronavirus en México.



Entrevistada, la edil encargada de la Comisión de Salud dijo que ya se mantuvo una reunión con autoridades de salud, quienes les informaron sobre la situación que se vive en el país y sobre las medidas de prevención a seguir para evitar posibles contagios.



Y es que si bien exhortó a "tranquilizarse" por la situación, destacó que la ciudadanía debe tomar las medidas que se están dando a conocer por distintos medios; lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la boca al estornudar, desinfectar y mantener áreas limpias, no saludar ni de mano ni beso y mantenerse alejado de aglomeraciones.



"Son las medidas que se siguen para evitar contagio de una gripe o de una influenza, no caer en pánico pero sí seguir las recomendaciones que nos van indicando. En la página del Ayuntamiento ya se está subiendo toda la información que nos está haciendo llegar la Secretaría de Salud", explicó.



Por otra parte, sostuvo que se continúa con el trabajo de prevención del Dengue, luego de que el año pasado la enfermedad golpeara al pueblo mágico con un buen número de casos.



En este sentido, recalcó que este viernes acudió personal de la Jurisdicción Sanitaria a la cabecera municipal para ofrecer información de limpieza a la población.