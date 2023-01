Piden a SEDENA respetar los derechos de quienes construyen cuartel GN en Coatzacoalcos

La diputada federal Tania Cruz Santos pidió a la SEDENA “respetar la ley”, luego de las 3 manifestaciones que se realizaron en el 2022 en Coatzacoalcos por parte de trabajadores que construían el cuartel de la Guardía Nacional y denunciaron explotación laboral, reduccion injustificada de salario y más fallas a sus derechos laborales,Al ser ella una de las principales impulsoras para que el cuartel de la Guardia Nacional pudiera construirse en Coatzacoalcos, dijo que aunque los afectados no la han buscado directamente para intervenir en el tema, no descarta poder hacer la petición pertinente a la Secretaría de la Defensa Nacional para que las demandas sean atendidas."Conozco el asunto de manera superficial, no han buscado a una servidora, pero sí es un tema que se puede atender por supuesto, es un proyecto que lo lleva la Secretaría de la Defensa Nacional con la Guardia Nacional y ellos están a cargo, pero por supuesto que hay un vínculo también y podemos hacer extensiva la petición de los trabajadores", mencionó.La funcionaria federal recordó que justamente respetar los temas laborales es un trabajo que en la Cuarta Transformación ha hecho a través de muchas modificaciones constitucionales y de leyes secundarias relacionadas con los trabajadores: "Así que, por supuesto, simplemente que respeten la Ley".Por otro lado, respecto a las fugas de amoniaco que ocurrieron a finales de año en ductos de PEMEX y que afectaron al sur de Veracruz, añadió que desde las primeras incidencias realizó gestiones ante director de PEMEX mediante oficio, para que se atiendan."Nos contestaron que se está atendiendo, seguimos solicitando la atención, estas situaciones que pasan es por falta de atención. Lamentablemente ocurren en diferentes partes de los ductos y no se quita el dedo del renglón, seguimos solicitando a PEMEX que atienda y haya inversión, esto es recurso que se debe seguir erogando.En el ejercicio presupuestal 2023 pugné por tema presupuesto.Hay un recurso que se destinó para atender temas de mantenimiento de la zona industrial de los diferentes complejos de la región y refinería de Minatitlán sé que se están atendiendo,10 mil millones de pesos que se destinaron sabemos que no hay dinero que alcance cuando por muchos años se desatendió", finalizó.