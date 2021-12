Piden ayuda para ancianos en asilo y en pobreza extrema, en Tuxpan

“La sociedad no debe ser indiferente y algo puede aportar en ayuda a los más vulnerables”, señaló María de Jesús Hernández Alarcón, presidenta de las asociaciones civil Voluntarias Vicentinas, quienes este lunes llevaron a cabo un boteo en ayuda para ancianos en condiciones de pobreza.La representante del colectivo de ayuda social explicó que ellos se hacen cargo de los gastos para la atención permanente de cuatro ancianos en un asilo particular, y de otros 14 que viven en sus casas, pero cuyas familias están en pobreza extrema y marginados.Hernández Alarcón refirió que desde hace algunos años realizan el boteo en estas fechas, pero en 2020 no se pudo llevar a cabo el boteo pues la pandemia por Covid-19 estaba en su punto más álgido, mientras que en la actividad de este lunes la recaudación fue muy escasa.“Lo entendemos, porque la situación económica está muy difícil, pero le decimos a la gente que no les de pena si no pueden ayudar o si van a dar muy poco. No importa, peso a peso podemos comprar un litro de leche y un kilo de arroz, toda ayuda es bien recibida”, concluyó.